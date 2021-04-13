搶母親節孝親商機，天成文旅華山町推出「花獻臻愛住房專案」，即日起至5月31日透過官網或電話訂房，平日入住豪華雙人房2,499元，精緻三人房3,299元，精緻四人房3,999元，專案依房型人數提供自助早餐，免費使用館內柑仔舖30種以上古早味零食，並贈送寵愛媽咪兩件組，精緻選品內含國際知名Spa品牌悅榕莊Angsana Spa茉莉雞蛋花沐浴露乙瓶，以及手作夢幻浮游花乙罐。

天成文旅華山町本次專案贈送的「悅榕莊Angsana Spa茉莉雞蛋花沐浴露」為國際知名Spa品牌「悅椿Spa（Angsana Spa）」旗下沐浴備品，清香淡雅的雞蛋花香氣伴隨茉莉花香恣意飄散，如香水的前調、中調、後調耐人尋味，沐浴徹底放鬆身、心、靈，在家享受頂級尊榮感，以香氣為媽媽締造獨一無二的SPA沐浴體驗。而近年在日本與韓國掀起風潮的「浮游花」，是以透明玻璃花器搭配花材的浪漫花飾，其清新療癒風格深受消費者喜愛，適合使用於家居佈置與擺設，為美好生活增添質感，專案贈送之「夢幻浮游花」串連飯店在地文創華山町市集，與花藝手作廠商獨家配合，期盼透過精緻選品獻給媽媽難忘的母親節禮物。

天成文旅-華山町有著金庫飯店的美名，房內空間中融入金庫門把、獨家設計金色造型杯、支票樣貌便箋，將銀行元素充分揉合其中，並透過美式塗鴉風格的妝點，帶領旅人感受台北的藝文魅力，再再呼應「貯藏華山1950」的主題。

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