位於台北市西門町精華地段，海霸王集團旗下的超市火鍋「前鎮水產-昆明店」，全新轉型成為「前鎮水產2.0」後再升級，以目前市場最流行的「和牛吃到飽」為號召，除了吃到飽外，還挑戰和牛市場吃到飽最低價，只要598元即可無限暢吃和牛，讓喜好和牛的饕客可以大快朵頤。

前鎮水產位近期轉型2.0，特別將昆明店進行改裝，初夏之際，強勢升級成「和牛吃到飽」模式，整塊來自澳洲的特選和牛一刀切下，以穀飼養成，口感細緻的油花均勻分布，煮火鍋最適合不過，標榜一入口就在口腔內慢慢溶化。滾燙的火鍋裡來回涮個10秒，肉質軟嫩吃得到滿滿和牛鮮甜與香氣。

午餐及晚餐各四種價位可供選擇，另可以168元加購海鮮吃到飽，親民的價格，讓小資族也能輕鬆享用。吃到飽用餐時間90分鐘，湯底三種選擇有昆布和風、四川麻辣、壽喜燒；和牛吃到飽不分午晚餐平假日有598元、758元兩種價位，分別可點選不同部位的和牛。幼童(90-100公分)100元、孩童(101-140公分)299元，同桌每人須點相同價位，服務費皆另計。

4/15-5/31來店點選758元價位還加贈精選海鮮盤每人一份。另外針對不吃牛的民眾，則另有398元起的豬肉及雞肉無限提供的方案，滿足無肉不歡的消費者吃得便宜吃的滿足。

前鎮水產FB粉絲團為慶祝升級，也將於4/15-4/18限期三天，在粉絲團內舉辦分享免費吃和牛的活動，參加活動就有機會可以獲得前鎮水產招待晚餐乙客(共三名)。

(工商 )