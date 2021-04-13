交通部長林佳龍為了太魯閣號慘案請辭，卻有追隨多年的部屬發動國營事業工會挽留。國民黨革實院長羅智強在臉書指出，林佳龍這齣十八相送，是要讓自己走得漂亮，以利未來再起；羅也舉當年高雄氣爆，經濟部長張家祝主動請辭、最後為法院判決完全是高市府的過失責任，酸嗆行政院長蘇貞昌是戀棧權位不想下台，林佳龍則是為了日後可華麗地東山再起，歹戲拖棚。

羅智強說，林佳龍一方面表態辭職，交通部主秘又比照籌安會，發動相關國營事業工會挽留。林佳龍演這齣十八相送，是要讓自己走得漂漂亮亮的，要讓大家覺得，是眾人苦苦哀求、依依不捨，阿龍我還是高風亮節，堅持辭職以示負責，這樣未來再起的時候，也比較華麗一些。

他向林佳龍喊話說，林佳龍，你要搞這招，乾脆學古人送萬民傘；發動民眾堵在交通部，不讓你出門；或者找人把你的鞋子搶走。這都是以前中國官場的套路，你想知道的話還有很多，公安意外，辭職就辭職，那來這麼多廢話？

羅智強說，他跟林佳龍舉一個例子。高雄氣爆七天之後，經濟部長張家祝就主動請辭；現在高等法院已經判決，高雄氣爆完全是高市府的過失責任，結果當年高雄市長陳菊沒辭，經濟部長辭了；張家祝有像現在的蘇貞昌、林佳龍這樣，扭扭捏捏嗎？

羅智強強調，蘇貞昌是戀棧權位不想下台，林佳龍是為了東山再起，歹戲拖棚，民進黨你們真的是夠了。當年高雄氣爆，暖男陳其邁不罵陳菊，卻痛罵張家祝「冷血」、「是不是人」，溫暖陽光又善良的邁邁市長，「冷血」、「是不是人」這二句話，要不要改送林佳龍、蘇貞昌、蔡英文？

(中時 )