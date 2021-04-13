日本今天正式決定福島核廢水2年後將稀釋排入海中。中國外交部今天對此表示嚴重關切，並稱敦促日方重新審視福島核電站核廢水處置問題，中方將保留進一步反應權利。

中國外交部上午在官網發布「外交部發言人就日本政府決定以海洋排放方式處置福島核電站事故核廢水發表談話」新聞稿，作上述表示。

新聞稿指出，福島核事故是迄今全球發生的最嚴重核事故之一。「日方在未窮盡安全處置手段的情況下，不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家和國際社會充分協商，單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水。」

新聞稿稱，「這種做法極其不負責任，將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益」。

新聞稿又說，海洋是人類共同財產。福島核電站事故核廢水處置問題不只是日本國內問題。中方強烈敦促日方認清自身責任，秉持科學態度，履行國際義務，對國際社會、周邊國家以及本國國民的嚴重關切作出應有回應。

新聞稿並呼籲日方重新審視福島核電站核廢水處置問題，「在同各利益攸關國家和國際原子能機構充分協商並達成一致前，不得擅自啟動排海」。

新聞稿最後稱，中方將繼續與國際社會密切關注事態發展，並保留作出進一步反應的權利。

日本政府13日針對福島第一核電廠在311核災後持續產生的含氚核廢水，召開相關部會閣員會議，正式決定福島核廢水將在稀釋後排入海中，目標是2年後開始排放。（編輯：吳柏緯）1100413

(中央社)