工業電腦廠事欣科(4916)隨著客戶陸續恢復下單出貨，2021年3月合併營收持續回溫、回升至近半年高點，表現符合預期。由於目前接單及出貨狀況健康成長，配合美國經濟可望顯著復甦，今年營運可望重回正軌、表現有機會逐季回溫。

事欣科股價自2月初打底回升，近日上漲力道轉強，今（13）日開高後在買盤敲進下放量走高，勁揚6.53％至26.1元、創去年底以來近4月高點，截至午盤維持近5％漲幅，領漲工業電腦族群。

事欣科公布3月自結合併營收1.86億元，較2月1.31億元躍增達41.68％、站上近半年高點，仍較去年同期5.81億元減少達67.87％。累計首季合併營收4.32億元，較去年第四季減少10.34％、較去年同期15.97億元減少達72.93％，為近5年低點。

事欣科3月及首季營收較去年同期顯著衰退，主因去年同期仍計入轉投資工具機廠恩德營收，且尚未受到新冠肺炎疫情影響，墊高比較基期。若排除恩德營收，事欣科自體3月合併營收年減26.88％、首季營收年減43％。

事欣科受疫情衝擊訂單需求及產品出貨動能，去年第二季起營運明顯轉弱。所幸今年美國各項經濟活動陸續恢復，有助產業發展重返正軌，隨著客戶陸續恢復下單出貨，加上新產品出貨帶動，使3月航太電子線束、博奕、國防工業等3大產品均有不錯表現。

展望今年，以目前接單及出貨健康成長，且預期受惠美國經濟可望強勁復甦、美國祭出逾2兆美元基建投資、貿易戰加深美國製造的有利環境，法人看好事欣科在航太、國防工業等業務領域的發展後市，預期今年營運及獲利表現有機會重回正軌。

事欣科受疫情衝擊、恩德不納入合併財報影響，2020年合併營收33.77億元、年減56.66％，為近4年低點，歸屬母公司稅後虧損1.46億元、每股虧損1.78元，雙創歷史新低。不過，公司仍擬以資本公積配息0.5元，將於5月31日召開股東常會。

(時報資訊)