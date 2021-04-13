韓國電動車電池製造廠彼此競爭激烈，以LG與SK兩集團來說，日前才就糾纏兩年的美國官司案剛達成和解。SK在13日又傳出，旗下SKIET在中國大陸的二號新廠已開始生產作業。同時，韓國另一個電池大廠三星SDI（Samsung SDI），也可望成為美國新創業者Rivian電動車的上游供應商。

在背後大金主亞馬遜與福特汽車撐腰下，Rivian表示，三星SDI已在幫自己的電動車開發電池產品，並計劃今年下旬時，推出電動車版的皮卡與休旅車系。

對此，三星SDI僅淡淡地說，一直與Rivian有合作關係並共同開發電動車項目，但未進一步透露更多細節。

根據Rivian，這家被視為是特斯拉勁敵的官網，首款名為R1T的電動皮卡車，起價為6.75萬美元並計畫將於6月開始交車。

而隸屬三星墊子的三星SDI電池商，現已有包括BMW與福特在內的國際知名大車商客戶。

至於韓國SK IE Technology（SKIET）13日也指出，自己在中國大陸設立的第二家電池隔板廠已開始運營。

來頭也不小的SKIET，隸屬SK集團內，負責供應SK Innovation電池材料。SKIET已於2020年11月，在中國大陸東南部城市常州設立第一條海外生產線，現在也開始在新的第二家工廠，產出鋰電池隔板。

一個好的電池隔板在車用電池內，除會增加效能外，在能量密度，壽命周期以及安全性方面，也較有保障。

據悉，常州工廠的產能，將使SKIET年產量增至5.1億平方公尺，足以為全球最大電動車市場的中國大陸，提供50萬輛電動車電池。同時，SKIET已談好2021年供應協議，也將根據電動車電池實際需求增加，可進一步提高產能。

除中國大陸外，SKIET也計劃第三季在東歐波蘭的一號廠，推出電池隔板車用產品。

5月，SKIET計劃在首爾交易所發行股票，籌資做為擴大生產力所需。預估，屆時可望拿到市場7.5兆韓元約66億美元資金。

(時報資訊)