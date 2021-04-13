台股今日開盤僅小漲約12點，惟盤中台積電(2330)回穩走高、聯電(2303)放量大漲逾5%，帶動電子權值軍團士氣，加上金傳續旺，大盤指數盤中最高攻抵17,041點、再寫新紀錄，汽車類股也搭上多頭順風車，由老大哥裕隆(2201)帶隊，和泰車(2207)、和大(1536)、帝寶(6605)、為升(2231)、中華(2204)漲1.8%、三陽工業(2206)等多數個股跟漲，拉抬類股指數盤中漲近1.2%，位居漲幅前段班。

和泰車(2207)今日下午法說，多頭先行鋪紅毯，股價開高後一度漲至591元，一舉越過5日線、月線。和泰車3月合併營收223.43億元，年增15.57%，首季營收655.83億元，年增16.04%。2020年營收、獲利雙創新高，合併營收2,287.27億元、年增8.72％，是上市車商年度營收新高紀錄；EPS 25.36元，超車2019年的21.55元，連續兩年賺進逾兩個股本，穩坐汽車類股獲利王，日前董事會決議擬配息17元，配發率67％維持往年水準，預定6月23日召開股東會。

接棒和泰車，裕隆、中華明日將召開法說，裕隆盤中放量急漲逾3%，中華盤初試圖衝關70未果，但仍穩漲逾1%。裕隆集團過去2年積極強身健體，包括減資打消虧損、集團組織大改造，砍掉品牌的包袱，轉向電動車領域並與鴻海集團跨界合作，在轉投資虧損包袱大減，加上大陸車市陸續恢復下，裕隆及集團旗下子公司獲利表現轉佳，其中，中華2020年每股賺6.01元，董事會決議擬超額配息7元，股息創新高。明日法說展望也備受市場關注。

(時報資訊)