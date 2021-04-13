大甲鎮瀾宮媽祖遶境11日深夜起駕，開始8天7夜的進香活動，昨天一名跟轎的女信眾因雙膝都置換人工關節，使她無法下跪鑽轎底，女信眾在心裡向媽祖訴說對自己無法鑽轎底很失落，結果話才說完，她就被人群擠到神轎旁，轎班人員還要她過去扛轎，讓她能近距離靠近媽祖娘娘的金身，女信眾說，媽祖真的聽見她的祈求了，「晚上做夢都會笑！」

一名女網友在臉書「靈異公社」表示，昨(12)日她去心臟科複診後，就前往新港追媽祖娘娘，一路上看到有人排隊準備要鑽轎底，但原PO雙膝都裝上人工關節不能下跪鑽，心中滿是失落，好不容易找到媽祖娘娘的神轎後，原PO雙手合十向媽祖娘娘許願，「媽祖娘娘，我真的好羨慕他們」。

原PO說，之後她不知為何，突然被人群推到神轎旁邊，轎班人員突然向她搭話「頭先鑽過去，你不是要扛轎？」，她馬上鑽進裡面扛起媽祖娘娘神轎，轎班人員還在一旁提醒，「扛轎要抬頭挺胸」。

原PO表示，雖然只有扛轎1分鐘多，但扛轎瞬間心情激動，非常感恩大甲媽聽到她的聲音，這麼疼愛她，可以近距離的靠近媽祖娘娘，「到現在一直好高興，晚上做夢一定會笑！」

對此，網友紛紛留言：「看了哭了，媽祖娘娘慈悲」、「好棒喔，每年看著媽祖娘娘的神蹟心情都好激動」，更有人指出，一般是不會給女信徒扛轎，因為神轎不輕易接受女性觸碰，「好神奇喔！媽祖娘娘慈悲，好有福氣」。

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(中時新聞網)