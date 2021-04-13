永和成功路毒品分裝所，被新北市拆除大隊強制拆除，還給市民乾淨環境。（新北市工務局提供）

新莊瓊林南路職業賭場被列為違建強拆戶，日前被拆除大隊強拆。圖為拆除前（新北市工務局提供）

拆除大隊拆除新莊瓊林南路職業賭場，還給市容乾淨風貌。（新北市工務局提供）

新北違章強制收費條例去年上路，工務局盤點今年迄今有26案符合強制拆除違建，其中5件由市府進場強拆，包括新莊瓊林南路職業賭場、永和成功路毒品分裝所等，4個月來收取24萬元拆除費用；工務局表示，其餘21案聽聞將強拆並收取費用後，均已自行拆除完成，可見確實有達嚇阻作用。

新北市強制拆除違章建築收費自治條例去年8月公告發布施行後，針對嚴重影響公共安全、環境衛生等符合5大類20項的收費對象者，至今收取費用超過100萬元。

新北市工務局表示，今年至今原定要拆除26案，由於市府強力宣導違建不但要強拆還須自費，已有21件違建由屋主僱工自行拆除，迄今僅有5案違建遭強拆。

5案遭強拆的違建，分別是土城中央路、新莊新樹路與中和仁愛街出租套雅房違建，以及新莊瓊林南路職業賭場、及永和成功路在違建內毒品分裝場所，最近已全部拆除完畢，5案收取拆除費用共24萬元。

拆除大隊指出，違建行為人因為不願意被收取拆除費而自拆者，例如鶯歌德昌二街賭場、泰山大科路煉鋁工廠影響空汙等21案自行改善；另5案因屆期未自行拆除故由拆除大隊進行拆除，另有1案逾期未繳款者也已移送強制執行署追討。

(中時 )