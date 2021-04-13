台灣家用及商用水龍頭大廠隴鈦銅器參與經濟部工業局推動水手計畫，3年斥資新台幣3億元，將彰化廠建置自動化工廠，並添購上銀機器手臂及智慧滾珠螺桿，收到提升生產效率及縮短交期等成效，5月再導入4台機器手臂。目前訂單能見度看到第二季末，開始接第三季訂單，2021年業績年成長20％，上看12億元。

台灣智慧自動化與機器人協會表示，經濟部工業局推動水五金及手工具產業領航計畫，藉由傳動控制與系統科技大廠上銀科技扮演系統整合角色，驅動國內3K產業升級轉型，建立傳統金屬加工產業智慧製造的典範，結合國內產學研智慧機械能量，協助隴鈦、勝泰、伯鑫及銳泰等4家公司，以MES（製造執行系統）管控設備即時資訊、生產數據、生產排程，並運用智慧機器人進行上下料、研磨拋光等作業，建置高彈性智慧生產線，也同步從「經營文化」及「人才培養」兩方面著手改善，成功打造水五金及手工具智慧製造典範工廠，協助國內傳統3K產業，踏出升級轉型的第一步。

台灣智慧自動化與機器人協會為協助台灣傳統製造業加速建構智慧自動化與機器人發展環境，接受工業局委託執行水手計畫，13日由理事長絲國一領軍，與協會會員及學界學者實地參觀水龍頭龍頭大廠隴鈦銅器、扳手大廠伯鑫工具導入智慧產線成果。

隴鈦銅器董事長吳佾達表示，傳統產業如果不努力，就會變成夕陽產業。隴鈦參與經濟部工業局推動水手計畫，將智慧自動化整廠整線導入水五金產業。隴鈦早在3年前，2017年起陸續斥資3億元，以彰化自有土地興建自動化工廠及整廠整線，今年5月還會再導入4台機器手臂，自動化將會持續進行。

吳佾達指出，隴鈦台灣彰化廠2020年營業額新台幣3億元，大陸及印尼兩地工廠營業額7億元，2020年兩岸三地工廠營業額合計10億元，2021年業績目標年成長二成。

吳佾達指出，隴鈦生產家用及商用水龍頭，98％以上都是外銷，北美市場占比達八成，其他是歐洲、澳洲及日本等市場；台灣市場主要供應餐飲業中央廚房商用水頭龍，隴鈦生產銅等無鉛材質的水龍頭，橡膠及塑膠材料也是使用無毒，並通過NSF認證，但目前碰到原物料上漲、缺工及運輸因缺船班等問題待克服。

吳佾達指出，匯率對所有外銷業者最大敏感議題，這波新台幣匯率升值7％～8％，加上國際銅價等原物料上漲，運費也飆漲，隴鈦反映原物料、匯率及運費上漲，農曆年後調漲報價，平均漲幅10％。

隴鈦主管指出，隴鈦成立於1980年，除在台灣設廠，也在印尼及大陸生產家用及商用水龍頭，目前從工業2.0提升至工業3.0，為工業4.0做準備。隴鈦產線採少量多樣混線生產家用及商用水龍頭，加工機台導入上銀智慧滾珠螺桿，可進行警示提醒。

隴鈦表示，隴鈦轉型導入智慧製造系統，建置智動化廠房，智慧製造產線導入人機介面及現場環境的改善，有助於聘請員工，導入低壓及重力兩種鑄造設備，自動化產線建置基準孔加工站；逆向掃描站多主軸雕銑機(臥式精雕站)以取代人力打磨；牙孔製程站，可進行牙孔檢測；氣密檢測站可快速更換模具組。智慧化場域與解決方案的效益視改善拋光人力缺工問題，提升拋光品質穩定性，提高基準孔加工拋光製程良率23％，提升人均附加價值30％，縮短交貨時間20％，減少產量缺陷15％，減少紙本工作30％，提升水五金產業核心價值。

上銀董事長卓文恒指出，上銀三年前進行水五金及手工具產業領航計畫，中小企業踏入自動化是一個風險，但很佩服隴鈦完成智慧手臂建置，未來要從工業3.0邁向4.0。上銀未來將踏入AGV領域，串接智慧料倉上下料，並MES、ERP做串接。隴鈦使用3～5支上銀智慧滾珠螺桿，曾發生注油系統發生失油而導致機器升溫，智慧滾珠螺桿發出示警，讓隴鈦可以補充油量，解除注油系統失油升溫的危機。

(工商 )