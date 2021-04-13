中美科技戰在當地時間12日召開的半導體執行長峰會上，更形彰顯。美國總統拜登透露，他當天收到美國65名參眾兩院議員聯署提出的「晶片美國製造計劃（CHIPS for America Program）」，並同意美國應強化國內半導體產業，投資不能再等，否則中國便握有主導地位。

香港經濟日報報導， 美國通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford Motor）、汽車集團Stellantis、晶片業龍頭英特爾（Intel Corp）、韓國三星（Samsung）及台積電等18家企業高層執行長，透過視訊參與峰會。

拜登在會議一開始致詞表示，這次與來自世界各地科技製造業領袖齊聚，目的是要談論如何強化美國國內半導體產業，保護美國供應鏈，而他的半導體投資計劃擁有美國跨黨派強力支持。

拜登透露，他在會議當天收到來自兩黨23位參議員、42位眾議員－－即65名參眾兩院員的來信，支持「晶片美國製造計劃」。信函提及中國計劃大舉重整和主導半導體供應鏈，以及注入多少資金以達成目的。

他指出，中國計劃主導半導體供應鏈，美國應強化國內半導體產業，投資不能再等。

拜登重申，他過去多次表示，中國與世界其他國家都沒在等，美國人也沒有理由再等；美國目前投資大筆資金在半導體、電池等領域，「這是別人正在做的，我們也必須做」。

針對近期提出規模至少達2兆美元的「美國就業計劃（American Jobs Plan）」，拜登表示，該計劃是重振美國製造業、保護國內供應鏈工作的一部分，將恢復過去以健康方式進行研發投資。

(工商 )