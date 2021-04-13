監察院認定公懲會前委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來，開記者會說明彈劾理由時，一併揭露翁的律師吳孟勳也涉不當接觸。吳認為與事實不符，且影響他聲譽，怒告監察委員高涌誠、王美玉連帶求償100萬元，向監察院請求國賠100萬元，刪除新聞稿不實內容，並刊登更正聲明。

台北地院今（13）首開庭，法官開場就約法三章，表明本件審理重點在監院及監委指述吳孟勳的言論，不包括彈劾理由及石木欽、翁茂欽往來細節，要兩造不要偏離重點；法官更針對媒體日前報導：「監院人士認為，可視為公懲會前委員長石木欽與翁茂鍾集團勢力反撲的前哨戰，不能掉以輕心。」要求監院只在法庭上答辯，不要再匿名放話，試圖操縱輿論。

吳孟勳的律師團今主張，監察院去年8月14日的新聞稿指「石木欽與翁茂鍾及委任律師吳孟勳不當飲宴接觸」，高涌誠、王美玉並在記者會上共同發布調查結果，簡報內容也有相同內容，王更口述「佳和炒股案審理時，石木欽及翁茂鍾還有一個辯護人，就是吳孟勳，也有不當接觸，我們都很清楚不管被告、律師、法官，都不應有一個見面」，但他並未與石會面，言論內容不實。

律師團說，監委所指的那一天是2011年5月20日，翁茂鍾下午拿了法院請假資料到吳的事務所，吳收件後就外出開庭，翁之後跟石木欽會面，吳沒參加，也不知情，監委卻未向吳查證，就發布不實報告；已兩度發函請監院更正，但監院置之不理，此事嚴重影響吳身為律師的名譽，還被律師公會、媒體、立委質疑操守，吳真的很委屈，不得已才提告。

代表監院出庭的調查官陳先成抗辯，由於調查對象不是吳孟勳，因此不必約談吳，而新聞稿主要是針對石木欽違法失職的行為客觀陳述，未針對吳有任何評價，監委依據職務而報告，是善意發表言論，也有阻卻違法事由。

高涌誠、王美玉的律師詹順貴也說，簡報未對吳孟勳直接評價，且翁茂鍾的筆記本確實有記載吳的名字，高檢署、司法院的行政調查報告也做出相同認定，可認已盡合理查證，監委非明知不實還故意引述損害吳的名譽。

法官問，既然本案未調查吳孟勳，而且還有其他相關人，為何只揭露吳的名字？陳先成先是想了一下，才回答說吳的部分有書證為證，且律師身為在野法曹，名字本就要寫在判決書上；法律對法官規範比較嚴謹，律師跟非承審案件的法官會面，並不違法，因此就算揭露吳的名字，也不會侵害其名譽權。庭末，法官諭知5月21日上午10點40分再開庭。

(中時 )