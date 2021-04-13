日本首相菅義偉宣布正式決定福島核廢水將在稀釋後排入海中，目標是2年後開始排放。對此，國民黨立委賴士葆再點名駐日代表謝長廷，為什麼駐日代表謝長廷好像變成真正的助日代表，總是不敢得罪日本政府，三不五時還要為日本人講話。

賴士葆說，日本是一個道地以鄰為壑的國家，在周邊國家一片批評抗議聲中，日本政府還是決定將核汙水稀釋百倍後排入海中，儘管日本聲稱將確保在安全標準下要將氚的濃度降到日本國家標準的四十分之一、世衛（WHO）規定的飲用水水質標準的七分之一才會排放入海，但是專家表示這些經過處理後的核汙水依然含有氚、鍶、銫、碘等放射性核素。

賴士葆表示，把核汙水排入大海，對日本是一個最便捷節省成本的方式，然而對鄰近國家是個災難，周邊的國家都被迫捲入這場環境生態污染的浩劫中。

賴士葆也指出，日本的漁業團體、環保團體都表示反對，周邊的南韓和中國大陸當然立即表達強烈的抗議，把和汙水倒入大海，57天內半個太平洋都受到汙染。我們與日本相鄰近，當然是首當其衝的受災國，我們的海域無可避免的會受到透過海水帶來的放射性污染。

賴士葆批評，外交部只敢向日本提出嚴正的關切而不是抗議，為什麼攸關人民健康的重大議題政府會如此軟弱？就像美國萊豬進口，絕大多數的民眾都反對，擔心自己會吃到萊豬，然而政府軟弱無能到不肯標示萊豬，只肯標示不具意義的產地，甚至因為疫情緣故，未到當地查場就核准萊豬進口，民眾的健康福祉在政府眼中宛如無物。

賴士葆質疑，或許是蔡政府根本不敢、也不想向日本提出嚴正的抗議，所以一向被外界認為是助日代表的謝長廷沒有聽見他的表態？去年年底，謝長廷關心日本核災地區食品進口的議題，他表示如果中國大陸比台灣更早讓核災地區食品進口，他會很難過、很遺憾，其實台灣民眾更感到難過和遺憾的是為什麼駐日代表謝長廷好像變成真正的助日代表，總是不敢得罪日本政府，三不五時還要為日本人講話。

(中時 )