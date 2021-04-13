太平警分局於13日上午在分局四樓禮堂舉行警察志工聯繫會報，共計70位志工夥伴一起出席。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

為持續推動高齡者參與志願服務，台中太平警分局於13日舉辦志工中隊聯繫會報，會中邀請台中市靜和醫院醫務科主任許珮珊、施雜貨店經營者阿默女士擔任講師，以『社區安全不漏接─從了解「思覺失調症」開始』、『有一點力道的活著─與老年相視而笑』為專題講座主題，透過強化高齡志工對精神疾病的認知及互動技巧，讓他們成實現退而不休，也成為社區治安聯防體系重要一環。

太平警分局於13日上午在分局四樓禮堂舉行警察志工聯繫會報，出席有中隊長林麗雲及太平、新平、坪林、宏龍及頭汴等5個志工分隊，共計70位志工夥伴一起出席，會中受表揚的銀髮志工陳周桂香、楊子萱等人，他們投入警察志工服務行列，均已超過10年以上，服務時數分別滿2000小時及3000小時以上。

太平警分局分局長葉志誠親自轉頒衛生福利部全國志願服務績優「銅牌獎」及台中市志願服務獎勵「三等獎」，肯定績優警察志工們無私的付出，激勵高齡志工服務士氣。

志工陳周貴香及楊子萱兩人均表示，退休後在友人的鼓勵下參加警察志工的行列，就此展開不同的人生體驗，志工服務期間也深刻感受到警察工作的忙碌性及高壓性，希望透過自己的信念持續為社會盡份力量。

葉志誠表示，警察志工都是充滿愛心、熱心公益的地方人士，他們平常即獻身社會公益、默默奉獻，協助警方預防犯罪宣導及為民服務工作，貢獻了相當大的力量，有效凝聚警民之間情感，成為警民溝通的橋樑，更堪稱是協助警方執法的無名英雄。

(中時 )