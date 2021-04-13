解放軍075型兩棲攻擊艦

國防分析家說，隨著世界兩大艦隊在印太平洋區較勁，解放軍在調整未來聯合作戰戰術時，可以觀察美國海軍的作法，並從中學習。

據《南華早報》（South China Morning Post）13日報導，分析家說，075型兩棲攻擊艦的操作人員可以檢視美國兩棲攻擊艦「梅金島」號（USS Makin Island，LHD-8）帶頭，在南海部署兩棲戰備群（Amphibious Ready Group，ARG），接著在4月9日加入「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母戰鬥群，進行演訓的方式。

「梅金島」號兩棲攻擊艦是4萬噸的黃蜂級（Wasp-class）兩棲攻擊艦，能搭載海軍陸戰隊的F-35B戰機。而形成「梅金島」號兩棲戰備群的，除了「梅金島」號外，還有「桑莫塞特」號（USS Somerset，LPD-25）和「聖地牙哥」號（USS San Diego）等兩艘聖安東尼奧級（San Antonio-class）兩棲船塢登陸艦，以及幾艘直升機與突擊小艇隊。

香港軍事評論員宋忠平說，解放軍075型兩棲攻擊艦的排水量和功能相當於黃蜂級兩棲攻擊艦，而071型船塢登陸艦則相當於聖安東尼奧級兩棲船塢登陸艦。

而北京軍事專家李杰則說，解放軍將汲取美軍的經驗，採取有效的成本節省措施，將兩棲攻擊艦和兩棲船塢登陸艦變成迷你航母戰鬥群。

(中時新聞網)