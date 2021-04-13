臺北市首創「原住民服務員」(下稱原服員)制度已屆滿20個年頭，為彰顯這項制度的創新及永續，臺北市長柯文哲今(4/13)天於市政會議表揚臺北市政府原住民族事務委員會（下稱原民會）6位派駐本市12行政區公所服務滿20年之資深優良原服員，感謝他們自始至今為臺北市原住民所付出的貢獻。

圖為林利香等6位堅守工作崗位連續服務滿20年的原服員接受表揚。(戴志揚翻攝)

原民會自民國(以下同)85年設立迄今已逾25年，開創多項原住民族政策，為貫徹原住民族政策，照顧離鄉並移居臺北市之族人，提供優質服務品質， 89年3月1日進用12位原服員，派駐本市12行政區公所專責為各區族人服務。

原民會主任委員巴干•巴萬表示：派駐本市12行政區公所之原服員是原民會為民服務的第一線窗口，與民眾接觸最頻繁、最緊密，隨時探求民意，適時反映並解決民困，也是本會會務政策之推手，協助公務協調、溝通和政令宣導，工作繁複且包羅萬象。

本項員服員派駐各行政區公所制度自設立後，計有林利香等6位堅守工作崗位連續服務滿20年的原服員，憑藉著高度的服務熱忱，任勞任怨，犧牲奉獻，貼心及盡職為民服務，不但能達成本會所賦予的任務，更保持良好的公務形象。

(中時新聞網)