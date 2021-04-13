響應交通部觀光局「2021自行車旅遊年」，晶華國際酒店集團旗下第一家精品溫泉度假飯店礁溪晶泉丰旅，即日起至5月31日推出「春日．青美學」春季住房專案，帶領旅人輕踩自行車踏板，在榮獲「全台最佳亮點車道」獎的雙園自行車道中騎乘，暢遊羅東運動公園和宜蘭運動公園，漫旅蘭陽細緻生活，擁抱專屬青春美學。此一專案特別與知名美式休閒品牌BAG TO YOU百達遊-OUTDOOR合作，入住即可獨家獲贈輕遊系側背包，外出旅遊更輕巧方便活動。兩天一夜、兩人同行，每人2,900元起加購高鐵車票另可享8折起優惠。

宜蘭生活步調緩慢，早已成為旅人心中最嚮往的世外桃源之一，配合交通部觀光局2021自行車旅遊年深度體驗，礁溪晶泉丰旅打造「春日．青美學」優惠住房專案，帶領旅人騎乘自行車深入體驗，以時速15公里的緩慢速度，精緻且深度地迎風俯瞰蘭陽平原，享受看海、聽濤、遠眺龜山島三大專屬於蘭陽的特殊遊程。住房專案內含的「雙園自行車道」騎乘體驗，曾經榮獲網友票選為全台最佳亮點車道，一次連結羅東鎮、宜蘭市兩大城，以及兩大運動公園而得名，更可延伸行程造訪幾米公園、宜蘭酒廠、宜蘭設治紀念館等觀光景點。

「春日．青美學」住房專案也特別安排導覽台灣歷史最悠久的百年「宜蘭酒廠」，這是唯一僅存還坐落於城市中心的酒廠，進到酒香四溢的宜蘭酒廠，彷彿踏入歷史的長河。春遊宜蘭，季節限定好禮為旅人獻上每只價值1,380元的美式著名戶外休閒品牌「BAG TO YOU百達遊-OUTDOOR」輕遊系側背包，讓旅人們輕慢踩踏著自行車之餘，享有最時尚且舒適的運動配件。

礁溪晶泉丰旅2021年推廣輕奢華旅行，邀請旅人體驗蘭陽生活美學，「春日．青美學」住房專案系列將同步推出攀登上抹茶山峰，沉靜於山林最原始味道的「抹茶山攻頂私旅」、以及與宜蘭礁溪在地的素問足體工坊合作的「按摩漫活放鬆」專案，入住飯店同時享受宜蘭悠閒的慢活步調生活美學。

礁溪晶泉丰旅將藝術化為真實而輕鬆的分享，此次邀請到形塑日常藝術家-周芳聿駐村，透過身體移動性去感知，用理性的方式呈現每一個駐村點在生命中刻劃下的痕跡。即日起至2021年04月30日於酒店駐村展開「在他方」的創作計畫，藝術家帶領旅人們挑選自己喜愛的蘭陽風景底稿，運用拼貼元素添加風景色彩及紋路，形塑成一幅屬於自己的主觀風景。

(工商 )