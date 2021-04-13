林口亞昕福朋喜來登酒店1樓宜客樂西餐廳，轉型美式料理半自助餐，即日起全新登場。由曾任職多間萬豪國際集團旗下品牌飯店的Russ主廚領軍，推出慢燉曼非斯豬肋排、桂丁雞腿肉捲、肯瓊炭烤USDA肋眼牛排等多道精彩主菜與全新自助餐檯菜色，依然以深受大家歡迎的美式料理為主，升級部分異國料理的特色菜餚，讓大眾體驗宜客樂專屬的超值半自助餐享受。

如果每道料理背後都有一個故事，那每位主廚背後的故事一定更不簡單。林口亞昕福朋喜來登酒店宜客樂西餐廳的新任主廚Russ，在西餐的世界裡，他看到了自己的志業，也看見了自己的價值。如今，他來到林口，集結他過去在多家國際品牌酒店所學所見，讓在地林口人與酒店的旅客，能品嘗到最真實最用心的西式料理。

因為電影「美味關係」的啟發而開始喜歡法式料理，之後進入台北法式餐廳，跟著比利時主廚學習正統的歐陸料理。當同年齡的友人都還在享受青春時，Russ則把時間都放在鑽研料理上，只要Russ對哪道經典料理有興趣，就會主動跟主廚們學習，為得就是讓餐廳客人能吃到道地料理的精髓。例如，宜客樂西餐廳早餐餐檯深受客人歡迎的「燕麥粥」，就是Russ在國外的飯店吃過後極為懷念，主動向主廚學習的配方，加入優格、蘋果與龍眼蜜，以黃金比例調配而成，從早餐就震撼客人的味蕾。

為讓宜客樂餐廳轉型，Russ深信唯有提供超值的商品，才能讓客人吃得滿足，願意再次光臨，因此，宜客樂西餐廳轉型為半自助式料理後，不僅讓客人能依照喜好選擇主菜，也豐富原有沙拉吧的冷菜、生菜沙拉的品項，更增加了炸雞鬆餅、炙燒握壽司與手卷等，也推出啤酒與紅白酒暢飲，Russ要給宜客樂西餐廳客人全新的飲食享受。

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