前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲指出，女力當道，目前世界主要金融組織，包括IMF(國際貨幣基金會)、歐洲中央銀行，加上最近的WTO及美國財政部，莫不皆為女性當家，在全球經濟局勢不穩，疫情方興未艾之際，女性的特質不啻是一療癒人心的良藥。

3月23日，IMF總裁Georgieva在執董會後宣布，針對目前情勢，將於6月正式提案發行相當6,500億美元的SDR(特別提款權)，緊接著在4月7日G20財長會議公報中亦證實此事，美國財長葉倫更發言力挺，等於提前宣告增加SDR發行確定。

陳冲指出，6,500億美元的SDR發行，在世界是件大事。但在台灣政經界並未激起波瀾，不超過三家媒體報導此一消息，新聞也未超過三百字，負責國際組織的部會更沒有任何反應。Why？金融界朋友多表示，因為我們不是國際貨幣基金IMF的會員國，有沒有增發SDR，對我們毫無影響。是耶？非耶？在已經QE氾濫的世界，又多了6,500億美元的特種資金，能謂毫無影響？可怕的是，有人還回應什麼是SDR？更糟糕的是，有人問什麼是國際貨幣基金？

陳冲指出，2007年3月6日我曾針對央行功能發表「獨立但不孤立」一文，文末感佩百慕達「地理位置可以孤立，但思考問題不能孤立」，想不到十四年後，台灣在國際金融思維上，竟然淪落到如此孤立的地步。

什麼是國際貨幣基金？什麼是特別提款權？現代搜尋引擎發達，實在不必一一贅述，在新世代金融基金會剛出版的「流金歲月」一書中，曾提到1997年亞洲金融風暴時，我國因非IMF會員，不像韓、泰、印、菲等國，動輒可獲七、八百億美元金援，如非95、96年超前解決數十家基層金融沉痾，拆除引信，後果實在堪憂，可見國際貨幣基金是世界各國危急時的靠山。

至於SDR，是二次戰後成立的IMF，於1969年為擺脫美元危機，創設特別提款權作為補充性國際儲備資產，2016年在SDR原有四種成分貨幣外，又增加人民幣，可惜當時因為中國大陸因素，政府傾向低調，失去一個教育國民SDR的機會。SDR不是貨幣，卻是會員國對強勢貨幣的請求權，透過SDR，會員等於獲得一項無成本、無條件的國際儲備資產。SDR的對象雖為政府，但一旦動用，透過中介，也構成貨幣的釋出，造成另一種QE。

陳冲指出，不能參加IMF，是一項現實；手上沒有SDR，也是一項現實，但漠視國際貨幣基金增發特別提款權，卻是一個悲劇。政府或年輕世代對IMF或SDR的無感，甚至無知，都表示我們距國際社會漸行漸遠。

(工商 )