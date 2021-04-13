立法院副院長蔡其昌與台中市議員謝志忠，兩人是東海大學同班同學，大學畢業後，一起到豐原從擔任民代助理開始，一步一腳印，努力實踐他們兩人的政治理想；兩人為回味過去擔任助理的年輕歲月，重回豐原聞名的廟東美食街，品嚐依然可口的佳餚美食及濃濃的人情味。

清水出生的蔡其昌和來自台南的謝志忠，兩人因念東海大學同班同學而相識、相知、相惜；兩人大學畢業後，分別擔任不同的民代助理，相同的是理念一致都走民進黨路線。蔡其昌在民進黨廖永來擔任縣長時，曾擔任民政局局長等職，曾在豐原住過一段時間，豐原可說是兩人的第二故鄉。

謝志忠指出，921大地震的時候，他們兩人也都住在豐原圓環東路的尊龍大樓，蔡其昌住12樓，他住在17樓，他們和大家一樣一起經歷突如其來的天搖地動，也從受災全倒戶，立即轉身投入救災的行列；一段永不可抹滅的記憶，亦建立兩人情同手足的革命情感。

謝志忠說，他一直留在豐原，廟東也常去，倒是蔡其昌台中、台北來回打拚，久違了年輕時的共同回憶豐原廟東。這次他們一起走訪廟東，他已是第4屆的議員，而其昌更是中華民國有史以來最年輕的立法院副院長；唯一不變的是豐原廟東美食依然可口，更美的是濃濃的人情味。

(中時 )