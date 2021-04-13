電視螢幕被砸壞，停格在歌詞「怎麼了」(圖片取自/爆廢1公社)

一名網友近日分享一段影片，一名傳播妹疑似被酒客以400元打槍，被請出包廂離開時，傳播妹不爽怒砸場，還砸壞電視螢幕，影片曝光後意外爆紅。該名傳播妹今天（13日）出面對此事解釋說，因為自己生病變胖，事發當天是她第一天回歸職位，並非故意脫序行為「是客人與公司的行為太誇張，遇到這種事就應該這樣收場」。

這段標註「傳播妹被打槍！#翻桌」，影片昨天被PO到臉書社團「爆廢1公社」，影片中，一名身穿針織洋裝的女子，坐在唱歌包廂裡表情相當不悅，另一名女子對她說：「妳現在出去還好看一點」，其他人也不斷勸說：「真的啦！」，但傳播妹似乎不想走，不爽回：「剛進來的時候你們不是說要留」。

此時，一名應是傳播公司的男子怒嗆：「我有打電話跟妳說打槍，有沒有」，但傳播妹回說：「有人說要留」，男子則回：「我400塊放桌上了，妳出來啦，不要盧小」。不料傳播妹突然爆走怒嗆：「我坐這麼久，一毛都拿不到」，隨後潑水、砸東西，將桌上東西掃到地上，離開包廂之前再砸電視螢幕洩憤，結果被砸壞的螢幕停格在一句歌詞「怎麼了」。

這段影片曝光後一夕爆紅，該名傳播妹今天出面說話了，她在臉書表示，問題出在公司與客人，當天她其實是哭著回家的，因為才上班2小時就遇到這種事「我也不是白目要翻桌砸電視，只是客人與公司的行為真的太誇張，遇到這種人這種事我本人就是這樣收場」，還說，自己因為生病才變胖、當日是她第一天回歸上班，相信很快就會瘦回來。

網友對該名傳播妹紛紛予以安慰：「攻擊長相與身材的人很夭壽」、「辛苦賺錢還要被找麻煩，辛苦妳了」、「不管怎樣，一定要好好保護自己」、「直接晉升網紅」。

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(中時新聞網)