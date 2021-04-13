深蹲是時下最流行運動之一，這股風氣也吹進新竹市議會，立委鄭正鈐從臉書開始點名，議長許修睿率先接力深蹲運動，可個人獨蹲也能雙人蹲，讓議員們共同響應「深蹲有愛、肌少不在」的活動。

議長許修睿在新竹市議會的臉書粉絲專頁中，以深蹲動作搭配舉重，俏皮可愛，有別一般嚴肅的議題，他同時點名市議會三黨團的總召集人，把深蹲風氣帶進市議會。

13日議會臨時會議程結束後，許修睿和國民黨黨團總召陳慶齡一起做雙人蹲，2人握起手後，利用身體核心力量，再一起蹲下，配合的還不錯。

許修睿說，根據統計台灣中高齡長者，超過30萬人有身體肌力衰退與功能下降的「肌少症」，台灣高齡化政策暨產業發展協會發起深蹲運動公益活動，希望藉由深蹲接力，喚起民眾重視肌力訓練議題。

許修睿指他長期跟社區民眾互動，發現中高齡長輩的運動風氣跟機率，相對比較低，目前新竹市推廣一行政區一運動中心的，雖受到民眾注意，但中高齡長輩多比較不知道該如何「親近」運動中心。

許修睿為此在臨時會提出「新竹市老人免費健檢加值運動處方」提案，建議免費老人健檢項目中的「衰弱評估」，醫師若診斷有「肌少症」等症狀時開立「運動處方簽」，長者憑處方簽到指定運動中心或社區教室，進行相符的運動訓練，即可加強肌力強度。

這項提案在議會通過，許修睿希望市府慎重研究辦理，也希望社區長者都動起來，好好強化自己的骨本與肌力。

(中時 )