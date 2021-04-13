昨(12日)適逢北極玄天上帝聖誕（農曆三月初三）前夕，位於新北市五股的「賀聖宮龜戲會」推廣傳統藝術文化特別邀請「明華園總團」台灣無敵小生孫翠鳳領銜主演，並帶領重量級演員等聯合擔當演出精彩戲碼《逐鹿天下》。賀聖宮前廣場2000個座位座無虛席，許多人更是開演前幾個小時就來卡位。

此次活動特別邀請新北市長侯友宜一起到賀聖宮看大戲，侯市長表示：「十幾年來第一次在新北市看到明華園總團的大戲，還是由第一小生孫翠鳳主演。非常感謝賀聖宮鼎力支持，也希望玄天上帝在這個多事的時候，可以保佑台灣會更好，國泰民安！」

五股賀聖宮認購600箱鳳梨 捐300箱給新北市政府做愛心公益。(戴志揚翻攝)

新北市長侯友宜致贈感謝狀給賀聖宮宮主王美雲。(戴志揚翻攝)

今年賀聖宮龜戲會為了推廣及傳承更多傳統藝術文化，結合了臺灣首屈一指的歌仔戲劇團「明華園總團」，由台灣無敵小生孫翠鳳領銜主演、當家小旦鄭雅升、歌仔戲第一丑角陳勝在等聯合擔當演出。

精彩戲碼《逐鹿天下》，講述三國時代張良與范增打賭，為向秦軍借得一萬支箭，劉邦挺身衝至敵軍城下叫罵，身中一箭，隨後取出身中之箭交予張良，為他補足一萬支箭，張良深為感動，臣服於劉邦；還有虞姬遇劫項羽搭救、唐柔出現假冒劉邦未婚妻虞姬等精彩劇情，讓鄉親頻頻叫好。

賀聖宮龜戲會戲演明華園總團大戲酬神，宮前廣場兩千席座位座無虛席。(戴志揚翻攝)

第一小生孫翠鳳帶領明華園總團主演《逐鹿天下》大戲。(戴志揚翻攝)

賀聖宮為挺辛苦的果農，也向新北果菜運銷公司認購600箱的鳳梨，並將300箱回贈新北市政府，發放給弱勢家庭或公益相關單位作為愛心公益使用，也邀請大家一起做公益！

除此之外，恭逢北極玄天上帝聖誕萬壽，也訂於4月14日(農曆三月初三日)舉辦『九皇禮斗延生消災祈安三獻法會』，為信眾祈安賜福，家庭平安順遂。為期三天的活動，還有小飛俠歌仔戲及小樂天布袋戲，走平安橋；農曆三月初三當天還可以向玄天上帝乞壽龜、發財金、祈求平安。

(中時新聞網)