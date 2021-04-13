菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天再次公開現身，先前他神隱近兩週時間，讓外界對他的健康狀況產生疑慮，但菲國政府堅稱那些擔憂毫無根據可言。

路透社報導，菲律賓是亞洲地區中，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴峻的國家之一，創紀錄的單日確診病例讓首都馬尼拉各大醫院不堪負荷，而政府在配送疫苗上也面臨延誤窘境。

杜特蒂76歲屬高危險群，且尚未接種COVID-19疫苗。他今天恢復每週例行的電視談話，期間駁斥他健康出狀況的傳聞，也否認政府試圖隱瞞他的身體情況。

針對外界對他健康的疑慮，他說：「誰說我病了，無法履行總統職務。沒這回事。」

杜特蒂上一次在螢光幕前露面是3月29日。鑒於他維安小組在內的貼身工作人員中，有愈來愈多確診病例，他因此取消原定4月7日的談話，以減少暴露於病毒的風險。

自疫情開始蔓延至今，菲律賓有超過87萬6000人染疫，逾1萬5000人喪命。

杜特蒂表示，他願意把自己的疫苗讓給更需要的人。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1100413

(中央社)