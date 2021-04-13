高雄夢時代購物中心結合集團資源，規劃有感的消費回饋活動，美人節檔期整體業績成長超過50％！為延續這波買氣，高雄夢時代購物中心再度攜手統一時代百貨台北店，北高同步推出「母親節Love Mom」檔期，首11日全館指定櫃位滿3,000送400，指定家電滿3000送300。

母親節即將來臨，自4月15日起至5月9日止，夢時代及統一時代百貨高雄店推出萬眾期待的寵愛媽咪好康優惠。首11日，夢時代全館指定店櫃滿3,000元送400元電子特別券，滿額還可參加「寵愛媽咪抽獎」活動，送三大明星家電組，每周再送5位幸運民眾入住亞洲首間Tapestry精選酒店「台北時代寓所」。同時，加碼限量回饋，使用華南夢時代聯名卡滿5,000元另送100元電子抵用券，滿200,000元加贈Panasonic IH微電腦電子鍋；或周末使用icash Pay滿2,000元即送100元，指定星期日消費加贈10%OPEN POINT點數，回饋率近3成！

夢時代及統一時代百貨高雄店於4月15日起，將舉辦為期25天的「母親節」檔期，集結實用家電、化妝保養及美味餐廳，推出寵愛媽媽的限量組合，包含首賣LINE FRIENDS聯名的飛利浦限量電動牙刷、新一代全瑰麗紅盒版的Dyson吹風機、5月1日限量開賣LOCCITANE星光系列的前導雙天后，及資生堂小紅瓶買1送5「紅妍驚喜組」等，相當超值划算！與此同時，漢來上海湯包、開飯川食堂、時時香、瓦城等知名餐廳皆針對小家庭推出四人套餐，最低2,400元起，於4月22日至4月30日，民眾參與夢時代母親節早鳥聚餐方案，至指定餐廳消費滿3,000元即可獲得濃郁美味的不二緻果真芋頭蛋糕。

夢時代表示，延續美人節「三麗鷗家族」的高人氣，自4月15日起，每週四各別推出療癒系會員限量來店禮，依序為超大容量的MY MELODY陶瓷分格便當盒、底部有防滑設計的大眼蛙不銹鋼保鮮碗組、保溫保冰皆實用的酷企鵝陶瓷隨行杯、下雨天也能可愛出門的HELLO KITTY摺疊自動傘，會員指定消費滿600元並扣抵6點OPEN POINT點數即可輕鬆獲得。與此同時，統一時代百貨高雄店1樓現正舉辦「三麗鷗悠閒時光期間限定店」，推出四大超萌拍照場景、百款周邊商品還有限定口味冰淇淋，喜愛三麗鷗家族的粉絲，千萬別錯過了。

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