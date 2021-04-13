太魯閣號列車發生失事的意外，導致列車出軌，釀成50人罹難及200多人輕重傷，在此同時由國際扶輪3482地區第六分區台北北門扶輪社社長陳昌平Champion及創社長方振淵CP Square秉持人溺己溺的精神，發起捐款助人活動，在全體社友共襄盛舉之下，4月8日就募得210萬5千元。

台北北門扶輪社表示，面對台灣鐵路史上最大的傷亡事故，除了默禱往生者能安息、傷者早日康復外，內心傷痛感同身受，已在4月8日將全數款項匯至衛生福利部賑災專戶，盼對傷亡者及家屬盡一份心力。

(中時 )