前大都會捕手Paul Lo Duca亂爆料主審被收買，必須賠償對方50萬美元。（美聯社資料照）

大聯盟資深主審威斯特（Joe West）據傳曾接受球員賄賂而放寬好球帶，爆料的前大都會捕手拉督卡（Paul Lo Duca）遭到威斯特控告誹謗，本周曼哈頓高等法院宣判誹謗罪成立，拉督卡須賠償50萬美元（約台幣1423萬元）加上原告的訴訟費用！

這則故事聽起來其實很有趣。拉督卡2019年在播客節目爆料，他的前隊友華格納（Billy Wagner）是一位中繼投手。「當時我們跟費城人打到緊要關頭，我走上投手丘跟華格納開會，他叫我把球配在遠個幾吋的地方。我跟他說不行，主審Joe討厭我，邊邊角角的球他不會給。但是華格納叫我放心，因為Joe喜歡他。」

「結果華格納只投了10球就K掉3名打者，大部分的球根本很歪，打者都很生氣。我走回休息室一頭霧水，這怎麼可能呢？」華格納說出他的秘密，原來主審威斯特酷愛骨董車，每次來紐約主場比賽，華格納就把他的1957年款雪佛蘭出借給威斯特，然後威斯特就會對他網開一面。

威斯特的名聲很差，他兩年前因為誤判太多球而跟紐約洋基引發對立。他的好球帶向來被質疑，因此拉督卡這則故事容易使人信以為真。憤怒的威斯特向拉督卡求償，還擔憂這則謠言可能影響他的名人堂得票（威斯特自認可以進名人堂）。

所幸棒球數據都有留下詳細記錄，法官調出數據發現拉督卡與華格納只在2006、2007兩季同隊，其中大都會與費城人只有一場是威斯特擔任主審，並且華格納該場比賽沒有登板。威斯特透過律師表示對判決結果感到欣慰，他將會繼續裁判生涯，期許成為聯盟史上執法最多場的裁判。

(中時新聞網)