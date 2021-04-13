世芯-KY（3661）受到飛騰事件衝擊，股價連3根跌停，今（13）日跌停價來到658元，從年初的千金股跌了近35％，高本益比（PE）的「高貴」股面對投資人檢視，去年新上市飆股耀登（3138）及AES-KY（6781）雙雙摜殺跌停，還有多檔近來漲勢凌厲的飆股紛紛亮燈跌停。

今天台股出現開高走低，下午近1點時指數幾乎殺到平盤，最低來到16,8864點，與早盤台股一度攻上萬七點大關，最高來到17,041點，相差了約180點，高價股跌停的不良示範，引起市場對高本益比股的居高思危心態。

過去多日，台股常有一天上市櫃八、九十檔收漲停的榮景，但今天至午盤過後，漲家數不到40家，跌停家數則明顯增加，世芯-KY及AES-KY都是600元級高價股，耀登從500元級掉到今天的300元級，同致、保瑞、享泰光等今天跌停股價也都是200元級的「高貴」股，近期的飆股南帝，從3月間的六、七十元最高飆上170元，今天亮燈跌停149.5元，皇龍跌停40.2元，是唯一一檔低於百元的跌停股。

(工商 )