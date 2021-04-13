陳允寶泉香港灣仔分店掛出「台灣太魯閣號義賣行動」黑色布條，連日來湧入許多民眾。（陳允寶泉提供／馮惠宜台中傳真）

台鐵408車次太魯閣號4月2日發生出軌意外，造成重大死傷，各界紛紛捐款給死傷者，台灣百年餅店陳允寶泉在日前發起三日義賣，其位於香港灣仔的分店連日來湧入港人愛心，很多香港民眾直言「太慘了！我們也想幫助台灣受難者」，這段「賣餅到香港、送愛到台灣」暖流足見兩地人民血濃於水的感情。

陳允寶泉在4月6日起一連三天發起全額義賣，把三日營業所得全捐給衛福部日前為太魯閣號出軌意外成立的愛心專戶，共募得72萬元善款，都將交由衛福部專戶做為受傷乘客災後復健之用。

值得一提的是，這其中還有一部分是香港人透過陳允寶泉去年在香港灣仔開設的分店捐助的善款，這次義賣香港店製作並掛出「台灣太魯閣號義賣行動」黑色布條，連日來湧入許多民眾，香港店總經理說，很多消費者甚至直接表達，能不能不買餅直接捐款？且直至活動結束後仍有不少電話詢問。

陳允寶泉香港店張姓經理表示，透過義賣方式捐款讓香港人也可以傳愛到台灣，尤其交通部觀光局也協助將消息曝光，讓港人知道能透過這樣的管道表達對台灣受難者的關懷，而香港店是扣除原物料成本，全都捐出，並未扣除租金及人力成本。

(中時 )