中國對金融科技的強監管方興未艾。路透社引述消息人士指，騰訊投資的網路互助平台水滴公司有意赴美IPO，但中國證監會認為它的商業模式有風險，持反對意見。

路透社12日引述4名知情人士指出這項消息。一名消息人士指，中國銀保監會於4月告訴水滴公司創始人沈鵬，不建議水滴在這個節骨眼公開上市。

報導引述消息人士說，水滴自2020年中就一直在籌備上市，不過銀保監會對水滴業務風險的質疑，讓它放慢了IPO（首次公開募股）進度。

報導指，境外註冊的水滴赴美上市雖不需經中國監管部門的允許，但銀保監會的態度對水滴的IPO並非好預兆。

針對報導，水滴否認遭監管部門反對上市計畫，並指集團高層和監管部門保持例行溝通。銀保監會則未回應。

值得注意的是，水滴已於3月底宣布關閉旗下的「水滴互助」平台。在此之前，網路公司美團、百度也已陸續關閉旗下的互助平台。分析認為，在官方強化對金融科技監管下，資金不透明、缺乏監管的互助平台成為被鎖定對象。

水滴背後也有科技巨頭的影子。水滴自2016年起進行多輪融資，騰訊集團都參與其中。數據顯示，水滴於2020年8月完成超過美金2.3億元（約新台幣 65.5億元）的融資，由瑞士再保險集團和騰訊聯合領投。之後，騰訊又於當年11月追加投資1.5億美元。

水滴公司成立於2016年，旗下的「水滴互助」是中國最早的一批網路互助平台，會員可依規加入社群，當會員患病、遭逢意外時，可按「一人患病、眾人均攤」的規則獲得健康互助金。

而旗下另一平台「水滴籌」，則是為重症患者提供籌款管道。

水滴公司也極力拓展網路保險業務，按規模保費計算，旗下的「水滴保險商城」是中國排名第二的網路保險平台。（編輯：周慧盈）1100413

(中央社)