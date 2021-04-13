日本政府今天拍板決定在2年後將福島第一核電廠廢水稀釋後排入海中，韓國政府就此表達遺憾與反對，並要求日方公開所有相關資訊及避免破壞環境的做法，接受國際驗證。

韓聯社報導，韓國政府今天召開緊急會議，邀集外交部、海洋水產部、原子能安全委員會等相關部會次長，商討對日本決定將核廢水排入海中的立場及對策。

主持會議的國務調整室長具潤哲在會後記者會表示，會將韓國民眾對日本政府這次決定的反對意見明確傳達給日方，並強烈要求日方全面公開福島核廢水處理過程與資訊，接受驗證。

此外，韓國政府也要求日方提出避免排放廢水損害人民安全及海洋環境的具體作法，並表示會向聯合國國際原子能總署（IAEA）等國際機構提出韓方的憂慮，要求更客觀驗證。

具潤哲說，若透過國際驗證及韓國的科學監測發現危害，就會立即向日方要求賠償或中斷排放。

由31個韓國公民團體組成的「脫核市民行動」今天也在日本駐韓大使館前召開記者會，譴責日本政府擅自決定排放核廢水入海，無異於「恐怖行動」，並指出核廢水即使稀釋排放，放射性物質含量不變，仍會對海洋生態系統及人類帶來不可挽救的災難。

福島第一核電廠因2011年311大地震導致的海嘯侵襲，發生核子事故，須持續注水冷卻反應爐內的熔融核燃料棒，產生含高濃度放射性物質的污染水，透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質後的含氚核廢水現貯藏在福島核電廠腹地，預料2022年秋天將全滿。（編輯：韋樞）1100413

(中央社)