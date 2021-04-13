參山處規畫在南庄舉辦4場賞螢之旅，歡迎民眾共來享受健康生態之旅。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山處規畫在南庄舉辦4場賞螢之旅，歡迎民眾共來享受健康生態之旅。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

一年一度的螢火蟲季節即將到來，參山國家風景區管理處特別規畫推出「共夏來賞螢」小旅行活動，選定苗栗南庄地區規劃4場主題賞螢遊程，邀請遊客一起走入戶外，吸收山間的芬多精，感受夜間陸上銀河的美麗！活動自即日起開放報名，每場活動25人，額滿截止。

參山處表示，今年4場賞螢遊程呈現「南庄慢活文化巡禮」、「螢遊部落」、「陶趣賞螢」三大主題，同時為了讓遊客可以深入認識南庄小鎮的歷史人文與自然生態之美，白天安排了手作體驗活動，晚上則安排賞螢生態導覽活動，由專業嚮導帶領大家前往賞螢秘境，看點點青色螢光在身邊飛舞的美麗畫面，將南庄夜晚最夢幻的景色映入遊客眼簾。

其中，「南庄慢活文化巡禮」2日遊行程，將在4月24、25日舉辦，帶領遊客漫步南庄老街群、欣賞繡球花之美、體驗一日小農挖薑樂趣及四十二份坪步道秘境賞螢，邀請旅人們一起放慢腳步，感受南庄的閒適恬淡氛圍。

「螢遊部落半日遊」則分別在4月24日、5月8日各舉辦1場次，透過泰雅族竹染織工藝體驗，以及泰雅織布文化解說，帶民眾深入了解南庄的石壁部落，夜晚前往獅頭山境內賞螢秘境—南天古道，享受螢光圍繞的美好。

喜歡自然與藝文活動的朋友，更不能錯過5月1日舉辦的「陶趣賞螢半日遊」，邀請遊客們一起體驗手作捏陶的樂趣，動手製作專屬的個人花器，晚間一起進入擁有「南庄小秘境」之稱的四十二份坪步道，承著夏日徐徐晚風，欣賞飄盪於山林間的綠色光點！

參山處也提醒遊客參加夜間活動請注意安全，並遵守三不原則「不喧嘩」、「不捕捉螢火蟲」、「不使用手電筒」，必要時得用紅色玻璃紙包覆光源，一起守護螢火蟲的生態環境！

(中時 )