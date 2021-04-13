台中市長盧秀燕表示，為了盡量不影響市民生活，燙平工程大多選在夜間進行，工程人員是城市建設的無名英雄。（盧金足攝）

建設局長陳大田在市政會議以「燙平600，台中好行 」為題進行專案報告。（盧金足攝）

台中市府將以每年改善至少100公里道路為目標，創造人本環境，實現都市美好願景。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府針對建設局施政滿意度民意調查，其中，燙平業務滿意度從2019年的59.1％大幅提升至2020年的78.7％，增加19.6個百分點，市長盧秀燕表示，自2019年1月至今年3月底止，道路燙平總件數達647件、總長度約268公里，約等同台北至台南的距離，為了盡量不影響市民生活，燙平工程大多選在夜間進行，工程人員是城市建設的無名英雄。

建設局長陳大田在市政會議以「燙平600，台中好行 」為題進行專案報告，盧秀燕表示，燙平過程難免影響交通及市民起居，提供更好的生活品質，施工期間請民眾多多包涵；她也感謝建設局團隊的努力，在兼顧施工速度及品質下，有效率地推動燙平計畫，提升道路品質。

陳大田說，市府五大面向進行燙平，包括「人本空間」、「道路品質提升」、「減少重新挖補」、「綠色路網」及「智慧管理」。其中「人本空間」增設人行道、庇護島，也將行穿線位置退縮至道路直線段，降低車輛因轉彎而產生視覺死角的風險，並改善無障礙設施。

「道路品質提升」方面，與交通局配合將台中標線防滑係數全面提升至65BPN以上，優於營建署55BPN，並將孔蓋減量且提前下地，目標達到6成下地率；「減少重新挖補」方面，整合各管線施工，減少道路挖掘，並汰換老舊管線，降低漏水與道路下陷問題。

「綠色路網」使用再生材料，如再生瀝青、焚化爐底渣等，打造循環經濟；「智慧管理」方面，建置3D管線圖資系統，導入管線埋設深度，避免傳統管線圖資與現況埋設情形不符。

陳大田指出，根據趨勢民意調查股份有限公司所做的建設局施政滿意度民意調查，燙平業務滿意度從2019年的59.1％大幅提升至2020年的78.7％，增加19.6個百分點。未來市府將持續努力，以每年改善至少100公里道路為目標，創造人本環境，實現都市美好願景。

(中時 )