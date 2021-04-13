台灣正爆發「脫北潮」，台北市人口數連年衰退，今年1月已跌破260萬人，創下23年來新低。網友在PTT發問，台北人都跑哪去了？他認為雖然居民愈來愈少，卻不失為一個「幫台北減壓」的好方法，其他網友虧，「可能參加都更，先搬走了吧！過幾年就會回來」。

根據統計，台北市今年1月人口數259萬7635人，寫下23年新低；12個行政區全部負成長，信義區負成長6.3%最多，5年來遷出1萬8000多人，其次分別為萬華區、大同區。

原PO表示，在高房價的壓力下，就算長輩贊助購屋頭期款，「但繳貸款也是壓死你！」他認為台北人口外移一點都不令人意外，剛好台北也需要減壓，「趁機減輕天龍國的環境負載量」。

不過北市人口流失還有一個更嚴重的警訊，0至14歲流失11.1%、15至64歲流失5.9%，有能力工作的人都跑掉了，這對身為首都的台北來說，是一個非常嚴重的警訊。

台北市議員憂心人口減少將導致稅收短缺，北市府官員卻相對樂觀，民政局長藍世聰以士林為例，隨著隔壁的三重捷運愈來愈方便，確實滿多人從士林往三重移動。他強調，人口數減少不是壞事，國家應朝區域均衡發展，不要全擠在台北。

(中時新聞網)