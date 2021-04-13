2021年伊斯蘭教齋戒月將於4月13日展開，並為期一個月，北市勞動局長陳信瑜指出，北市目前有4萬多名移工，大部分都是穆斯林，其中多數為家庭類移工，雇主可理解並包容不同的宗教信仰文化，主動關懷移工健康狀況，適時給予彈性的工作安排，讓移工能安心完成齋戒。

依照伊斯蘭習俗，齋戒月是每年最神聖的月份，各地穆斯林在這個月會齋戒，從日出到日落間禁食，不允許進食及飲水，需至日落後至日出前期間進食，補充一整天所需能量，也需進行5次禮拜，並增加閱讀古蘭經的時間。齋月期間除了禁食，也禁止口出惡言或進行不良嗜好。

「要以正面態度，看待穆斯林朋友進行功修！」陳信瑜提醒，面對為期1個月的齋戒，若移工因為守齋變更生活作息，雇主家庭可保持平常心對待，主動關懷移工健康狀況，適時給予彈性的工作安排，讓移工能安心完成齋戒。

陳信瑜說，「齋月」是對於精神方面的訓練，以及對性格的培養，還有心理的全面調整，齋月結束後的隔日就是開齋日，象徵完成一個月的齋戒月戒律，也是和平熱鬧的節日，北市也會參考穆斯林習俗，辦理相關開齋歡慶活動，祝賀及分享喜悅。

重建處表示，將持續與相關單位協力，建構多元友善的理想城市，提升社會對移工的認識，創造勞雇雙方和諧友善環境，如果民眾欲了解移工相關資訊，請上臉書搜尋「手牽手at Taipei」粉絲專頁。

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