台北股市今(13日)開高震盪，在台積電、聯電、聯發科領軍，水泥、食品、航運助攻下，盤中一度上漲181點，來到17041.37點，指數尾盤翻黑，上下震盪239點，終場集中市場加權指數收在16824.91點，下跌34.79點，成交量創下4630億元天量。

台積電ADR周一下跌1.55%，股價開盤以604元、小跌1元開出，市場聚焦台積電董事長劉德音親自參與白宮召開的半導體執行長峰會，台積電股價開低走高，一度上漲8元，來到613元，終場收在平盤605元，在傳出三星找聯電擴產的消息激勵下，聯電股價也上漲3.4元，來到57元的價位，聯發科開高走低，盤中來到984元，上漲24元，尾盤則一度翻黑，終場收紅上漲1元，收在961元。

台股開盤以16872.40點、上漲12.7點開出，在電子、傳產輪動下，指數一度攻高至17041.37點，上漲181點，尾盤由紅翻黑。昨日表現強勢的面板雙虎友達、群創今日開低走低，友達一度下跌1.55元至25.5元，終場收在25.6元，群創跌幅更超過9%，最低來到24.35元，差一檔跌停，終場收在24.4元，成交量再度創下109萬張的巨量，原本還在平盤之上的彩晶也被拖累，收盤下跌0.3元至18.55元。

航運三雄今日股價也走弱，陽明開低震盪，盤中一度走升至47.5元，尾盤走低至45.5元，長榮走勢相對較強，盤中雖一度下跌至54元，下跌1元，但高點也來到59元，上漲4元，萬海則在在62.5元與66.8元之間上下震盪。

(中時新聞網)