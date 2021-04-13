美商摩根大通（J.P. Morgan）啟動一項區塊鏈應用技術，協助全球銀行優化匯款業務，當中包括由台灣銀行業發送到其他市場的跨國匯款。摩根大通「Onyx by J.P. Morgan「Liink」，自2017年就開始進行銀行間資訊網絡（Interbank Information Network）試點，2020年下半年推出新擴展應用程式全球帳戶驗證平台「Confirm」，進一步強化銀行之間直接、即時收到回覆。

Confirm全球帳戶驗證平台上，參與銀行機構可透過摩根大通的全球清算服務「PayDirect」，以最有效的方式進行跨國匯款。「Liink」平台原本已有78個市場當中的400多家金融機構和公司參與，台灣銀行業目前正接受摩根大通的測試從「PayDirect」接軌，經此把款項匯至印尼，其中包括合作金庫銀行、第一銀行、上海商銀、兆豐銀行、瑞興商銀、新光銀行、中國信託等。

摩根大通13日表示，「PayDirect」有助於金融機構利用現有的受款方式及管道，向不同的受款方以多種方式支付匯款。這項服務能幫助金融機構降低作業成本、增加可預測性及透明度。

(工商 )