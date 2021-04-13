《中天新媒體網紅.主播選拔大賽》報名進入倒數階段，為廣邀大專院校學生加入，中天新聞安排主播深入校園巡講，和學生分享實戰經驗，及轉型新媒體的過程，今(13日)中天主播鄭亦真、李珮瑄前進臺灣藝術大學開講，一出場深受學生熱烈歡迎，臺藝大廣播電視系系主任邱啓明也親自與會，期許透過產學交流讓學生更了解媒體生態。

針對近來中天舉辦的徵選活動，主播鄭亦真回想自己入行也是透過參加電視台的主播培訓班，「其實一開始進這行公司就讓我播新聞，但我想經過一些歷練，再當主播會比較好。」中間她曾到國外採訪兼播報，為自己打下紮實的基礎。而李珮瑄則有不一樣的入行經驗：「因為我姐從小就是想當記者，但她最後在這行只待9個月，反而是我一開始沒想過當記者，最後被我姐以前的長官發掘，因緣際會進入中天。」如今她仍在新聞圈堅持，對這行充滿熱忱。

鄭亦真有多年新聞實務經驗，她向學生分享印象最深刻的採訪經歷：「之前紐西蘭基督城大地震，讓我覺得很震撼，因為發生前一個禮拜我去那個地方還是繁榮的城市，突然間變成鬼城，旅館都斷水斷電，晚上睡覺還一直覺得有人搖我的床，那時候以為是遇到鬼，結果只是餘震。」對於工作內容得面臨許多艱困狀況，鄭亦真笑說：「隨時都想放棄，但也隨時都在堅持！每次都覺得算了做到今天，尤其身體不舒服時，當記者、主播似乎沒有生病的權利，像我有胃食道逆流，每天都是服藥人士！」不過她也引用「灌籃高手」的名言「現在放棄的話，比賽就結束了」，憑著不認輸的精神一路堅持。

被問到是否曾想放棄，李珮瑄說：「因為不做這行，不知道自己要做什麼。」她談及曾報導太陽花學運，看到攝影記者遭學生推擠，當下她出面緩解，卻遭到學生辱罵，這讓在家看新聞轉播的父母非常擔心，因為顧慮家人，心情一度受影響：「有一瞬間，真的會懷疑自己在幹嘛！」面臨公司轉型新媒體，她認為是拉近與觀眾的距離，雖然也不乏被酸民抨擊，但李珮瑄都正向面對：「因為沒有人敢挺身而出，造就現在酸民那麼多，我覺得今天被帶風向時，我就有義務要搬回正軌！」高度展現新聞人的社會使命感。兩位主播以自身經驗，希望讓青年學子了解新聞圈，也盼更多熱血加入，「中天新媒體網紅.主播選拔大賽」。

(中時新聞網)