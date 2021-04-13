驚險一瞬間 柵欄抬起５秒又放下 休旅車卡軌民眾助解圍

彰化縣員林市中央路平交道，13日傍晚有民眾開車經過時，發生柵欄拉起後短短5秒就又放下，害一輛行駛而來的白色休旅車卡在鐵軌上，所幸有民眾下車幫忙解圍，協助白車通過，才沒有釀成大禍，台鐵表示，將協請相關人員前往勘驗，釐清責任並排除。

民眾將行車紀錄器影片放到網路，影片中可以看到平交道柵欄放下，警鈴響、警示燈開始閃爍，待區間車通過後，柵欄緩緩升起，對向的白色休旅車緩緩準備通過，沒想到白色休旅車前輪才剛踏上鐵軌，柵欄馬上又放下，過程不到５秒種，讓後方駕駛驚呼，過程相當緊張。

還好這時有熱心民眾衝下車，跑到平交道前抬高柵欄，協助休旅車脫困才沒有釀成意外，也減少一樁可能造成嚴重的交通意外，有民眾表示，認為台鐵這樣太扯，如果接連有火車要通過，應該等火車都通過以後，再放行，這樣比較安全。

台鐵表示，這屬於交會列車正常狀況，從影片看來平交道機能算是正常，台鐵解釋柵欄在警鈴與警報器啟動6至8秒就會自動放下，上升的起來時若有交會列車的話，警報器會持續作用，未來會檢視柵欄放下秒數，避免危險發生。

台鐵強調，警鈴與警示燈才是主要的判斷依據，呼籲民眾勿搶快，若發生有駕駛人卡在鐵道上，能直接抬起柵欄，若情急時能加速衝斷柵欄，事後再交由台鐵勘驗相關錄影畫面，釐清責任，以保護自己生命為主要目的。

(中時 )