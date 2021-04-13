陳威廷使用帶有童趣特徵角色、看似塗鴉、動物等圖像，做出類卡漫風格的創作。（主辦單位提供／黃婉婷台北傳真）

「當雨落下時，不只帶來潮濕的氣息，更多的是看見一顆柔軟的心與易感的心 懷。」旅日藝術家陳威廷今年於「家畫廊．台北」舉辦個展，試圖在「雨下」展覽中傳遞生命的議題，展覽時間從4月18日到5月16日，17日下午3點將舉辦開幕茶會。

雖然本次展覽主要傳遞生命議題，但陳威廷仍沿用帶有童趣特徵角色、看似塗鴉、動物等圖像，類卡漫風格的創作，但其實都是日常累積的日記、詩創作、擇抄與速寫手稿，透過精煉與聚焦化，轉換為繪畫的圖像。至於視覺解讀，是作品完成後的事情。

主辦單位提問，看到圖像中的眼淚，您會覺得是什麼呢？從古代起，哲學家和科學家就試著尋找哭泣的含義。他們認為人類有著共同的情緒表達語言。我們因悲傷、不幸和哀痛而哭泣，也因喜悅和歡樂而落淚。淚水在不同的時間和場合，它又有著不同的含義，作為表達感受通用語言的一部分。

主辦單位表示，「淚如雨下」，是情緒的共鳴，回到藝術家中國文學系的背景，中國文化是一種詩化體系，是一種具有豐富想像力的表意語言系統。藝術家在這個過程中接受洗禮，讓雨下轉化成畫中角色的淚滴、淚水、匯聚如河等。

主辦單位指出，在這次「雨下──陳威廷個展」中，書寫的特質與意識，也巧妙地在雕塑上展現了趣味，觀者當能見到他筆跡式與圖案式的呈現手法，2021此次展覽已有別於過去作品，不再只是圖像而是詩意化的背後，對於何謂真實、何謂生命的提問與思考。最後現場也利用Instagram數位藝術與觀賞者互動

展覽名稱：【雨下-陳威廷】個展

展覽地點：「家畫廊．台北」台北市中山區中山北路三段30號1樓之1後棟

展覽時間：2021.04.18 – 2021.05.16 周二至周六10：00-18：00

開幕茶會：04月17日（週六）下午3：00

展出藝術家：陳威廷

策展人：林佳樺

藝術評論： 胡鐘尹

(中時 )