新竹市為因應水情進入供5停2「紅燈」，盤整8大醫院和洗腎中心用水需求，若遇蓄水不足，消防局有17台消防水車，將可載送69噸水源應急，13日在國泰醫院演練緊急供水，市長林智堅面對嚴峻水情強調「政府找水，企業節水，市民省水」，呼籲市民共同抗旱。

消防局長李世恭在簡報指出，該局勘察8大醫院和7家洗腎中心後發現，若新竹市水情進入紅燈，國泰醫院和南門醫院的有效蓄水量，將無法因應供5停2的衝擊。

李世恭說，南門醫院蓄水量75噸，每日一般用水30噸，醫療用水40噸，水塔蓄水量只夠1天使用，若停水2天將缺水65噸；國泰醫院水塔蓄水量有240噸，每日一般用水和醫療用水各要100噸，水塔僅足1.2天用水，若停水2天將缺水160噸。

市長林智堅（中）面對嚴峻水情強調「政府找水，企業節水，市民省水」，與8大醫院代表等人振臂共同抗旱。（羅浚濱攝）

李世恭說，若水情進入紅燈，該局將以12噸水庫車載水，1個車次就能解決南門醫院缺水問題，國泰醫院則要14車次，水庫車每次送水到醫院水塔約要13分鐘。

「演練視同作戰！」國泰醫院院長李興中說，院方已依院區空間及建物承重考量，規畫增設屋頂水塔36噸和戶外平台增設水塔20噸，以減緩醫療用水緊張情形，若發生儲水不足問題，請消防局緊急支援供水。

市長林智堅與李興中等八大醫院代表，一同視察消防局在國泰醫院演練緊急供水，表示醫療院所和機構若空間許可，應提前增設儲水水塔，若真的有困難，市府會隨時提供送水協助。

市府表示，面對抗旱目前已完成全市各鄰里供水站的佈設規畫，消防局17台消防水車，每日可運送69噸水源，機動支援各區緊急供水，水公司三處區會在博愛街、東美路設置2個取水點，做為醫療、救災緊急需求使用。

(中時 )