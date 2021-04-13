竹南鎮公所發放今年度獎助學金，所有鎮內公私立幼兒園學童都包括在內。（謝明俊攝）

竹南鎮長方進興上任後，一直非常重視教育議題，為減輕家長教育經費負擔，從去年起發放全鎮國小及幼兒園學童教育補助金，每人2千元，今年也持續編列預算2千萬元發放，並將從5月2日起分梯次發放，鎮公所將會把領據請學校轉交各家長，再請家長攜帶領據及身分證依排定時間到鎮公所3樓領取。

竹南鎮公所表示，今年預估符合發放標準的學童共約10,279人，所需經費預計為20,558,000元，鎮公所原本編列2千萬元預算發放，不足部分，將以追加預算辦理。

鎮公所發放全鎮國小及幼兒園教育補助金採二階段發放，第1階段自年5月2日至110年6月6日，發放對象，以就讀本鎮國小及幼兒園學童為主，請家長按照領據上所排定時間，依序前來鎮公所3樓領取。

第2階段發放時間，則由7月1日至110年9月30日，發放對象則以就讀竹南鎮的國小及公私立幼兒園學童，於今年2月後轉入而未拿到第1階段領據者。以及設籍竹南鎮，但未就讀竹南鎮的國小及公私立幼兒園學童，但需符合設籍限制。或者是設籍竹南鎮3歲以上，因特殊原因未就學，但有學習需求的學童，需符合設籍與年齡限制。

鎮公所表示，凡是在2021年3月31日前設籍竹南鎮，且目前仍在竹南鎮，以及2018年3月31日前出生者，都有資格領取。鎮公所將從4月19日起陸續將補助金領據，請學校轉交家長，家長再持領據及個人身分證，至鎮公所3樓領取。委託領取，請填委領據背面的委託書，並攜帶受託人身分證備驗。

如果民眾無法在規定時間內領取，可於7月1日至9月30日，在上班時間前往鎮公所社會文化課8號櫃檯領取。

(中時 )