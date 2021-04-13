彰化縣北斗鎮織夢樂園總裁蘇宏韋，特別印製5000個印有警察LOGO的口罩送給北斗分局，讓員警能安心護轎，讓活動圓滿進行。(北斗分局提供／吳建輝彰化傳真)

大甲媽祖進香團繞境正如火如荼進行中，所到之處總擠滿滿人潮，而為不造成防疫破口主辦方也要求所有人必須戴上口罩，而協助交通指揮及現場維安的警察同仁，同樣暴露在危險當中，彰化縣北斗鎮織夢樂園總裁蘇宏韋，特別印製5000個印有警察LOGO的口罩送給北斗分局，讓員警能安心護轎，讓活動圓滿進行。

大甲媽祖進香團為期9天8夜的繞境活動，期間經過北斗警分局轄區2次，還會停留駐駕北斗奠安宮，媽祖鑾駕所到之處隨香人員、車隊伍眾多，警方派遣支援大甲媽勤務人數眾多，因此口罩需求量同樣大增，北斗在地織夢樂園就特地製作5000口罩，減少警方受到群聚感染風險。

織夢樂園總裁蘇宏韋表示，企業善盡社會責任，體恤警察同仁護轎辛勞，因此特別製作5000個印有警察logo的限定口罩，希望能激勵他們的工作士氣，讓他們能在安全的環境中完成護駕工作，也提醒民眾，路上看見辛苦執勤的警察同仁，不忘說聲辛苦了，給他們加油打氣。

織夢樂園總裁蘇宏韋表示，企業善盡社會責任，體恤警察同仁護轎辛勞，因此特別製作5000個印有警察logo的限定口罩，希望能激勵他們的工作士氣，讓他們能在安全的環境中完成護駕工作。(北斗分局提供／吳建輝彰化傳真)

北斗分局也表示，感謝在地企業致贈防疫物資，讓全體警察同仁備感溫馨，特別是活動更別具意義，同時也呼籲所有參與繞境民眾，務必配合主辦方及中央流行疫情指揮中心公告，落實相關防疫作為，全程配戴口罩，有呼吸道症狀、發燒等疑似症狀民眾，不得參加，共同確保活動順暢安全。

(中時 )