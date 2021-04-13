反年金改革的退休巡佐黃錫富，前年因向蔡總統車隊陳情抗議，與員警發生推擠遭法辦。不過，彰化地院以警方碰瓷辦案，判決無罪，黃錫富今在國民黨立委葉毓蘭陪同出面控訴，只要蔡英文總統到彰化，家門口就被一堆警察站崗，還告知他不能出門，搞得他現在都在看精神科，呼籲警方不要再聽上級命令，一定要依法行政。

黃錫富指出，當天拿著陳情書要去陳情，明確請總統府接待，但不被理會，還動用21名警察把他包圍住，眼看蔡總統車隊將離開，因此拿起汽笛喇叭追上，結果被警察包圍上去，從頭到尾都是員警推擠他，結果他卻被指控妨害公務，推倒員警造成手指受傷。

黃錫富說，該事件後只要蔡英文到彰化，他家門口就出現一堆警察，還告知不能出門，這是警察該做的事情嗎？更離譜的是，警察還會逼車將他攔下，詢問後得知是上級交代，警方迫害人權做法，搞到他現在已經在看精神科。

葉毓蘭痛批，不同於過去馬前總統時代維安，是看的到、聽的到、打不到，蔡總統上任後卻變成聽不到、看不到、打不到，大動員警力協助維安，甚至要求員警陷害陳抗人入罪，非常不可取。

律師背景的藍委林思銘說，對於政府執政提出批評屬於言論自由範疇，民進黨過去在野時期常走上街頭抗議，執政後換腦袋，不斷侵害言論自由，中天新聞台被關閉就是最好例子，這次事件要求警政署不能護短，要求把違法人員移送法辦，保障民眾陳抗權益。

(中時 )