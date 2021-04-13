新冠肺炎疫情打亂全球經濟及產業運作，亦改變原物料族群景氣循環周期。其中，2017年甫經高峰後拉回盤整的造紙股，隨著後疫情時代全球經濟活動復甦，受惠市場需求強勁帶動下呈現「價量俱揚」態勢，2021年再度步入上升周期，營運成長動能可望顯著轉強。

國際漿價於2016年底起漲至2018年，帶動造紙業2017年站上產業價量需求高峰。不過，隨著中國大陸2018年初啟動「禁廢令」、7月中美貿易戰爆發，衝擊全球經濟成長，終端需求減少使國際漿價及廢紙價格劇烈波動，造成漿價一路拉回、陷入長期低檔盤整。

2020年初新冠肺炎疫情爆發，全球經濟遭逢重創、產業活動停滯，造成市場需求能見度不佳。造紙業在疫情初期受惠防疫、電商及宅經濟需求，對工紙、紙箱、家紙需求使整體市場需求大致有撐。隨著全球經濟活動逐步復甦，客戶回補庫存需求則帶動營運動能回升。

而2019年9月發生的澳洲森林大火，對全球木漿價量供需的影響效益，以及海運缺櫃造成的運量供給吃緊，均隨著市場需求顯著回溫而逐漸浮現。國際漿價在歷經史上最長的1年半低檔盤整後，自去年底起大幅強彈，且漲勢迄今未見趨緩態勢。

截至3月底，國際短纖漿價每噸達約765美元、長纖漿價達約970美元，相較去年底的480美元、600美元跳升達6成，已與2017年時高檔相當。由於疫後需求復甦尚未完全顯現，報價後續漲勢未見趨緩，業者預期庫存回補需求將使今年漿價在高檔盤旋。

同時，需求暢旺帶動木片、廢紙、燃煤、化工、海運等原物料運輸成本同步跳升，亦使造紙業者面臨生產成本飆升壓力。包括正隆、永豐餘、榮成等工紙大廠，均已自去年第四季起陸續反映調漲產品報價，除增添營收成長動能，亦有助於降低獲利下滑壓力。

市場需求續旺及價格調漲效益，亦在造紙股3月自結營收中顯現。其中，永豐餘(1907)受惠旗下事業群齊旺，3月自結合併營收76.69億元，月增29.53％、年增21.69％，改寫歷史次高。累計首季合併營收213.14億元，季增0.89％、年增31.63％，改寫歷史新高。

永豐餘旗下林漿紙大廠華紙(1905)受惠國際漿價大幅彈升，3月自結合併營收20.71億元，月增達27.07％、年增達16.68％，創近2年5個月高點。累計首季合併營收54.77億元，季增8.22％、年增20.08％，亦回升至近9季高點。

正隆(1904)3月自結合併營收38.83億元，月增30.9％、年增達15.09％，改寫同期新高。累計首季合併營收103億元，季減7.54％、年增12.78％，亦登近4年同期高點。

榮成(1909)3月自結合併營收32.55億元，月增0.1％、年增34.82％，歸屬母公司稅前淨利1.91億元，月增達17.32％、年增達81.08％，稅前每股盈餘0.15元。

累計榮成首季自結合併營收111.52億元，季減13.58％、但年增達60.39％。歸屬母公司稅前淨利6.56億元，雖季減5.29％、但年增達6.51倍，稅前每股盈餘0.51元，三者均創近4年同期高點。

法人認為，受惠全球經濟復甦及客戶需求回升，供需吃緊帶動產品價量齊揚，使造紙股今年上半年營運可望淡季不淡，惟後續須觀察此波庫存回補潮的持續時間，以及提前拉貨是否影響下半年傳統旺季需求動能，整體市場供需程度變化須進一步觀察。

(時報資訊)