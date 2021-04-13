受惠5G、WiFi 6及車用相關新興應用激增，台灣晶技(3042)部分產品訂單能見度因客戶改下長單已達年底，為因應客戶強勁需求，晶技加速進行擴產，預計年底前月產能將達470KK，在營運前景看俏下，晶技今天盤中股價亮燈漲停。

各國加速5G商轉引爆5G手機換機潮，且WiFi 6及車用新興應用高度成長，驅動石英元件小型化、高頻及寬溫化趨勢，高技術門檻讓可供應商廠商銳減，晶技因過去幾年投入大量資源與客戶進行5G產品研發及製程的改善，延攬很多半導體人材加入公司，擁有晶片設計、封裝及高精密產品量測能力，如：自製黃光製桯的晶片等，成為此波石英元件需求起飛受益者，業績有望一路旺到今年底、甚至明年。

晶技自結3月合併營業收入為11.38億元，月增17.4%，年成長38.5%，單月稅前盈餘為2.76億元，月增40.3%，年成長107.8%，單月每股稅前盈餘為0.89元，累計第1季合併營收為33.1億元，年成長53.9%，創下單季歷史新高，單季稅前盈餘為7.37億元，年成長143.4%，每股稅前盈餘為2.38元。

往年第2季是傳統淡季，不過網通、手機及車用等需求不墜，晶技不僅第2季可望略優於第1季，再創單季歷史新高，部分訂單能見度亦因客戶改下長單已達第4季，且長單涵蓋2520、2016、1612及大顆的3225等型號產品，公司營運有機會一路旺到年底。

為因應客戶需求，晶技自去年加速啟動擴產，新設備已於第1季底到廠，目前在裝機試產中，預計今年7月到8月可增加月產能30KK，加上下半年到位的新設備將於年底再增加月產能30KK，今年晶技將增加月產能60KK，年底時總產能將達470KK。

(時報資訊)