世芯-KY(3661)受到飛騰事件重擊，連續3個交易日跌停鎖死，世芯-KY預計在今日下午打破沉默，臨時決定將舉辦法人說明會，對此事件進行說明，盼可為股價止血，惟歐系外資卻再補一刀，認為該事件對世芯-KY將造成影響，一口氣將世芯-KY目標價由980元調降到600元、評等由優於大盤降到劣於大盤。

美國商務部將飛騰信息技術公司在內共7家大陸企業與機構列入實體清單，由於飛騰為世芯-KY(3661)客戶，股價已經連續三個交易日殺至跌停，歐系外資表示，該事件訊息指出飛騰信息做為商業PC/服務器公司，但也與政府有聯繫，並且在Tianhe-3超級計算系統上工作，由於飛騰對世芯-KY貢獻很大，估計佔有世芯-KY營收約35%，且先前也假設飛騰對世芯-KY的營收占比可能在今年成長到40~45%，飛騰目前正在生產採用16奈米的PC和服務器，且正在開發7奈米晶片組，預計將於2022~2023年生產。

歐系外資表示，飛騰事件引爆的後續效應，雖然現階段生產美國境外的台積電可能不受影響，但美國對於實體名單的制裁手段更趨嚴格下，後續受到的影響恐更大，因為美國政府阻止大陸利用美國的技術支持其的軍事現代化，目前世芯-KY對飛騰第二季預期應該已經出貨，預計明顯的出貨影響會落在第四季。

歐系外資進一步表示，世芯-KY積極發展AI(人工智慧)、HPC(高速傳輸)，但多樣化的成效仍需要時間發展，世芯-KY仍應該看到CPU和超級計算相關項目之外的強勁增長，今年的主要推動力包括美國在7奈米上實現更快速度的AI項目，今年第四季末7奈米有機會進入量產，還有大陸的GPU和AI新創企業，但整體占比仍低，恐無法抵銷飛騰的衝擊，一口氣將世芯-KY目標價由980元調降到600元、評等由優於大盤降到劣於大盤。

(時報資訊)