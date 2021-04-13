根據苗栗縣警局統計，交通違規檢舉從2019年元旦起實施實名制後，苗栗縣經檢舉達人舉發案件不減反增，去年一年就多達3萬8,995件，其中以違規停車最多，有1萬9,580件，占違規案件總數5成以上，熱門檢舉地點包括苗栗市中正路、光復路、竹南鎮中華路、後龍鎮高鐵三路及頭份市忠孝一路。縣警局呼籲民眾遵守交通規則，以免受罰。

苗栗縣警局交通隊指出，交通違規檢舉實名制規定，民眾檢舉交通違規須提供真實姓名與國民身分證統一編號，經警方分析，因影音設備普及，檢舉人大多以手機或行車紀錄器檢舉交通違規，加上警方都有設置交通違規檢舉系統，使得檢舉案件不減反增。

縣警局統計，2020年民眾檢舉交通違規案件共3萬8,995件，其中舉發項目以違規停車最多，達1萬9,580件，占檢舉舉發總件數50.21％，經警方分析違規熱點，前5名分別為苗栗市中正路、光復路、竹南鎮中華路、後龍鎮高鐵三路及頭份市忠孝一路。

警方表示，除加強取締違規停車外，另針對檢舉違規停車熱點加強宣導，並滾動式檢視違規停車熱點，是否有標誌設置不當、標線有無劃設及斑駁不清之處，適時反映相關單位改善。由於目前行車紀錄器普及，機車騎士也能將行車紀錄器安裝於安全帽或機車車身上，要取得違規停車佐證畫面相當容易，在此呼籲用路人還是要遵守交通規則，以維用路人安全，民眾一旦發現有違規情事，都可自行蒐證後向警方舉發，警方定當依法受理後告發。

(中時 )