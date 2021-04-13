公民監督國會聯盟今天公布最新立委評鑑結果，數據顯示，民進黨立法院黨團有27人上榜優秀立委，為上榜人數最多的黨團；而民眾黨的5位立委、時代力量3位立委及基進黨的1位立委，則全數獲選優秀立委。國民黨部分，則是6人上榜。

公督盟此次評鑑的時間範圍，為立法院第十屆第二會期，時間約介於去年9月至12月。評鑑對象經扣除因案遭羈押、服刑的4名立委後，共109人。評鑑依據分24項，主要針對出缺席、質詢、法律案或預算案審查、提出法律及預算提案之表現，以及是否有預算合理刪減與凍結成案，進行統計。

此外，也已質化分析方式，透過公民評鑑立委質詢影片、立法委員資訊揭露狀況、特殊事蹟，及是否有不當言行等進行加減分。

其中，在優質立委部分，民進黨共有27位優秀立委；民眾黨共有5位優秀立委；國民黨共有6位優秀立委；時代力量黨共有3位優秀立委；基進黨有1位優秀立委。

該調查也以問卷方式，進行立委質詢表現的公民評鑑。結果顯示，在各委員會當中，得分最高的立委分別是內政委員會的國民黨立委林思銘；外交國防委員會為民進黨立委趙天麟；經濟委員會為民進黨立委林岱樺；財政委員會為民進黨立委林楚茵、教育及文化委員會為民進黨立委陳秀寳、交通委員會為時代力量立委邱顯智；司法及法制委員會為民進黨立委蔡易餘；社福及衛環委員會為民進黨立委洪申翰。

若再以各政黨的黨團來看，民進黨表現最優的前三名分別是趙天麟、陳秀寳、賴品妤；國民黨前三名為林思銘、陳以信、魯明哲；民眾黨前三名是高虹安、賴香伶、邱臣遠；時代力量三席立委排名依序為王婉諭、邱顯智、陳椒華。

公督盟指出，國民黨團在上會期發起豬臟器杯葛事件，遭外媒報導關注，貽笑國際，重傷立院形象；民進黨黨團未能善盡溝通協調角色，利用協商機制，減少癱瘓議事等非制度性杯葛。整體而言，民眾觀感普遍不佳，因此評鑑小組決議優秀黨團幹部從缺。

(中時 )