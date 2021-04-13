宜蘭縣阮姓婦人3月20日獨自前往礁溪鄉聖母山莊登山後失聯已逾20日，宜蘭、新北消防搜尋多日未獲，阮婦失聯期間，曾傳影片給兒子，並說「寶貝，媽媽迷路了嗎？」但因搜救無所獲，搜救團隊已於本月2日暫停搜救，阮婦的嫂嫂李秀玉在臉書社團發文，懸賞20萬元找人，希望能有奇蹟發生。

阮女的嫂嫂於臉書社團上PO文表示，「懸賞20萬元，拜託登山高手幫忙尋找我的弟媳，110年3月20日獨自前往聖母山莊三角崙山，至今仍無所獲。」訊息，希望民間搜救團隊能協助搜尋弟媳下落。

礁溪鄉聖母山莊步道因「抹茶山」而聲名大噪，45歲的阮姓婦人3月20日上午10時登山，原定當天來回，阮婦的丈夫未見妻子歸來，遂趕緊向礁溪消防分隊報案，消防局研判阮婦在三角崙山附近迷途。

阮婦登山時，雖然身體狀況良好，但並無攜帶登山裝備，也無充足的糧食、飲水與禦寒衣物，宜蘭縣消防局遂趕緊派員前往搜救，翌日與林務局人員、義消搜尋，並出動空拍機，新北市消防局也加入搜救行列。各搜救單位到三角崙山後分3組下切搜尋至阮婦最後發話定位點，搜尋三角崙山西北側、東南側，並前往事故地點附近紮營持續搜尋。

多日搜尋未果，宜蘭縣消防局根據阮婦傳給其子的畫面，再經比對後，阮婦是在三角崙山下方一處箭竹林中，海拔約1000公尺，搜救人員也納悶：「怎麼會跑到這裡？」

影片中阮婦說「寶貝，媽媽迷路了嗎？」「媽媽爬到這邊來了，沒，沒有看到人？」「是不是迷路了？」等語，讓家屬相當焦急。由於至今仍未見阮婦蹤影，因此嫂嫂才會決定懸賞尋人，希望奇蹟能發生在家人身上。

(中時新聞網)